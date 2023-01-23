『美品 【 TATRAS 】ダウンジャケット ドミツィアーノRライン グレー 01【2024年最新】 』はヤフオクでから03月10日 14時 43分に出品され03月10日 14時 43分に終了予定です。即決価格は26,680円に設定されています。現在567件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1115H24010732140280650

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【商品説明】

TATRAS タトラス

DOMIZIANO ドミッツィアーノ

最高級仕様 Rライン

ダウンジャケット ダウン フェザー

フード付き メンズ チャコールグレー

MTA17A4289 ダウンコート

刺繍 ワッペン 2way

フード着脱可能 原産国 ポーランド





TATRAS(タトラス) DOMIZIANO ドミッツィアーノ

・TATRASならではのタイトなシルエットに加え、身頃にダーツを入れる事で立体的ですっきりとしたシルエットを実現

・少し長めに設定された着丈はスーツ等ジャケットなどでドレスアップした際も合わせれるようなバランス

・イタリア ロロピアーナ社の生地、

・耐久性のある撥水加工素材





【状態】

多少の使用感は有りますが

目立ったダメージ汚れ等無く綺麗な

お品です。

ウールですので多少埃や毛玉が付きやすいです。





※素人検品の為、見落としがある可能性がございます。ご了承ください。

あくまでも個人の主観です。中古品にご理解頂ける方のみご購入下さいますようお願い致します。



【 SIZE 】 01 (S相当) 170/88A



着丈 65

身幅 47

肩幅 40

袖丈 62

【平置き採寸 全てcm表示】



【 カラー 】

チャコールグレー(黒に近い色目です)



【 素材 】

ウール

シルク

ダウン

フェザー





大手ブランド買取店にて鑑定済みの正規品です。

安心してお買い求めください。





✔︎撮影環境や撮影機器

その他ディスプレイ環境等により

実物との色の違いが生じることがあります。



⚠︎サイズの記載やお写真の写りなど異なる場合がごさいますのでご理解下さい。

素人採寸ですので若干誤差がある 可能性はあります。ご了承ください。



【ご購入時の際の説明】



あくまで個人保管ですので、神経質な方はおやめください。



✔︎ 確認の方は、人間が行なっている為

汚れや傷などの見落としはご容赦下さいませ。



✔︎先に購入された方を優先しますので

よろしくお願いします♡



【発送方法】

安心の匿名配送にて 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品

【

TATRAS

】ダウンジャケット

ドミツィアーノRライン

グレー 01