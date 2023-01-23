『バーバリー Burberry トレンチコート 未使用 女性 タグつき【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月12日 12時 07分に出品され05月12日 12時 07分に終了予定です。即決価格は40,800円に設定されています。現在749件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 プレゼントでもらいました。使う機会がないため出品させていただきました。



新品未使用ですけど、

保管中にシワと若干のテカリがつきました。

（写真でご確認くださいませ）



定価300,000円ぐらいです。



サイズ:04(イギリスのSですが、サイズは大きめです、日本のMぐらいになります)



個人保管の中古品につき些細なことを気になさる方はご遠慮下さい。



よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ バーバリー Burberry

トレンチコート 未使用 女性 タグつき