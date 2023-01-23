『◆HUSKY ハスキー 三脚◆QUICK-SET クイックセット◆3段◆実用品【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月04日 01時 33分に出品され04月04日 01時 33分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在31件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ハスキー・クイックセットの3段／雲台一体型です。

先日、出品したクイックセットと一緒に15年ほど前に新品で購入し10年ほど使用したものですが、保管場所が悪く、傷やサビが散見されます。機能的にはまったく問題なく使えますので、これからガシガシ使い込みたいという方にお譲りします。



■コンディション

・野外に持ち出すことはありませんでしたが、全体に傷や擦れ、ネジ類にはサビが散見されます。

・雲台：コルクは綺麗です。パン棒などの動きはスムーズで締めればしっかりと固定されますが、パン棒のシャフトに薄くサビが浮いています。

・エレベーター：ハンドルを含め上下の動きはスムーズです。

・脚：脚の伸縮はスムーズ、しっかり止まります。数か所に塗装ハゲがあります。固定ゴムの劣化や白化は見られません。

※できるだけ傷が分かるように撮影していますので写真でご判断願います。ご心配な方はコメントでご質問ください。



■商品内容

・三脚本体

・ストラップ



■商品の不具合について

・商品のお届け後に説明欄に記載していない不具合や不備が判明した場合は、受け取り評価をされる前にご連絡をお願いします。誠意をもって返品や返金などの対応をさせていただきます。ただし１週間以上が経過した後のお申し出にはお応えできない場合がありますので、予めご了承ください。



■値下げ交渉について

・値下げのご要望がありました場合は、常識的な金額の範囲内で可能な限りお受けいたします。ただし、特定のお客様のみを対象とする「専用ページ」の作成はメルカリの規約に違反するため、価格のみを変更しどなたでも購入できる状態での再出品となりますのでご了承ください。



■梱包・発送について

・梱包に使用するクッション材や新聞紙、段ボールなどは、一部リサイクル品を使用する場合がありますのであらかじめご了承ください。

・発送は基本的に購入いただいた翌日の午前中に行いますが、所用のため遅れる場合もあります。その際にはその旨連絡いたします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>カメラアクセサリー 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ハスキー