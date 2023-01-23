『美品！MONCLER モンクレール ブラック エベレスト ダウン サイズ２【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 17時 46分に出品され03月14日 17時 46分に終了予定です。即決価格は20,680円に設定されています。現在90件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド MONCLER モンクレール

モデル エベレスト

カラー ブラック



サイズ2 (Lサイズ相当)

着用感はMよりやや大きい感じです

肩幅：約46cm

身幅：約56cm

袖丈：約63cm

着丈：約65cm

平置素人採寸の為誤差は御容赦願います



十年以上前にネットで、京都ファッションプレートから当時は大変人気だったので、写真の通り結構な値段で購入しました。

高価な物の為、余り着ていないので程度は良く美品だと思いますが写真11,12枚目の袖のボタンが若干サビてます。サイズお色共に良いと思います。

探していた方は是非この機会に宜しくお願いします。あくまでも古着なので、神経質な方は購入をお控え下さい。



カラー...ブラック



サイズ...2



喫煙環境ありません、ペット飼っておりません宜しくお願いします。



(注意)開封の際中身まで切らない様に気をつけて下さい 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品！MONCLER

モンクレール

ブラック

エベレスト

ダウン サイズ２