『【1日限定価格】The North Face 1996 レトロヌプシ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 16時 48分に出品され03月29日 16時 48分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在651件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 去年購入しました。ブランド本国内の正規取引業者を通じて入荷しているショップなので海外正規品となります。



ダウン専用のクリーニング済みです。

アメリカ規格の700フィルパワー、Lサイズです。



サイズ 着丈/胸囲/肩幅/袖丈

L/68/124/54/64



カラー···ブラック



素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【1日限定価格】The

North

Face

1996

レトロヌプシ