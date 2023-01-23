『モンクレール ブラマント サイズ3【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月25日 10時 59分に出品され03月25日 10時 59分に終了予定です。即決価格は70,000円に設定されています。現在516件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2年前に購入しました。

年間5回ほどの着用です。

サイズは3になります。

モンクレール正規のハンガー&ジャンバーカバーお付けします！！



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ モンクレール ブラマント サイズ3