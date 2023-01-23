『1312 FIRST DOWN ファーストダウン ダウンジャケット M 黒【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 10時 57分に出品され03月08日 10時 57分に終了予定です。即決価格は10,036円に設定されています。現在78件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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☆商品詳細



FIRST DOWN ファーストダウン リバーシブル ダウンジャケット M 黒 ブラック × ブラウン ワンポイントロゴ 刺繍ロゴ 肉厚 古着 y2k



・サイズ

表記・・・M



着丈67

身幅55

肩幅53

袖丈57



※実寸は平置きで計測しているため、多少の誤差はご了承ください。







・素材



素材表記があるものは、タグを撮影してありますので画像にてご確認ください。









・状態



こちらの商品の状態は【A】です。





【N】タグ付き新品未使用、デッドストック品

【S】ほぼ未使用の極美品

【A】多少の使用感はあるが、目立つダメージや汚れはない

【B】キズ、汚れ、使用感が見られる商品

【C】ダメージの大きいジャンク品 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ファーストダウン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 1312

FIRST

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ファーストダウン

ダウンジャケット

M

黒