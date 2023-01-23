『テチチ ダウン【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月02日 13時 30分に出品され04月02日 13時 30分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在769件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 テチチのダウンジャケットです。

サイズはフリーサイズ。



ポケットはファスナー付き。

袖は絞っており、裾も絞ることが出来ます。



一度着用しました。

汚れなどはありません。



自宅保管ですのでご理解いただける方、よろしくお願い致します！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: テチチ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ テチチ



ダウン