『グローバーオールGLOVERALLダッフルコートMONTY 36グローバーオール【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 08時 14分に出品され04月11日 08時 14分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在991件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 グローバーオールにシップスが別注したダッフルコートのMONTYです。購入後あまり着用せずに保管しておりました。流行り廃りなく定番で使えるアイテムかと思います。



ブランド:GLOVERALL

モデル:MONTY

カラー:ネイビー

表示サイズ:36 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: グローバーオール カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ グローバーオールGLOVERALLダッフルコートMONTY

36グローバーオール