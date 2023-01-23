『【新品未使用】水沢ダウンオーバーサイズ マウンテニア ブラック Lサイズ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 13時 19分に出品され03月04日 13時 19分に終了予定です。即決価格は59,000円に設定されています。現在89件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 水沢ダウン(デサントオルテライン)

オーバーサイズ ダウンジャケット マウンテニア ブラック Lサイズ 2024年最新モデル



MIZUSAWA DOWN OVERSIZED JACKET "MOUNTAINEER"



公式サイトから予約購入した新品です。サイズを間違えて購入してしまいしたが、返品期間を過ぎてしまったので出品します。着用無しですが撮影のため一度開封しています。販売商品はダウン本体、ロゴ入り専用収納袋。

※別サイズを再購入したのでクリーニングチケットはつきません。



※訳あり

ギャランティカードを紛失してしまった様なので、少しお安くさせて頂きます。購入エビデンスとしてブランドサイト、メールのレポートを掲載します。タグも切っておりません。間違いなく正規品ですが、上記ご理解いただける方のご購入をお願い致します。



※他オークションアプリでも出品しておりますので、完売次第終了させていただきますのでご了承ください。



定価143,000円



シンプルで長く使える商品ですので、この機会に是非ご購入ください。



発送手抜きは平日のみとなりますのでご了承ください。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: デサントオルテライン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【新品未使用】水沢ダウンオーバーサイズ マウンテニア

ブラック

Lサイズ