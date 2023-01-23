『Stone Island ステンカラーコート【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 03時 48分に出品され04月15日 03時 48分に終了予定です。即決価格は47,196円に設定されています。現在3件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ストーンアイランドのステンカラー、中綿プリマロフトのコートです。

昨今のニューバランスや、NIKE、プラダ等のコラボレーションでまた注目が集まっています。



5年前ほどに購入しほとんど着用しませんでした。購入価格は24万円弱だったと思います。かなり暖かいです。

目立った汚れ等もなくキレイです。

クリーニング済み。



色 カーキ

サイズ S

肩幅 42cm

着丈 85cm

身幅 50cm



袖丈

肩から 64cm

脇下から 52.5cm



David-TCの独特な生地は高級感あります。

あくまで古着にご理解ある方の購入をお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ストーンアイランド カラー: グレイ系/ブルー系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Stone

Island

ステンカラーコート