『【美品】3.1フィリップリム ニットポンチョ レザーパイピング ベージュ コート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 18時 16分に出品され03月29日 18時 16分に終了予定です。即決価格は10,039円に設定されています。現在145件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◎ブランド名 : 3.1 Phillip Lim スリーワンフィリップリム



◎カラー : ベージュ系



◎サイズ : Sサイズ レディース

着丈77cm



◎素材 : ウール100%

(皮革部分：羊革(ラムレザー))



◎状態 : フロントに僅かな薄い汚れが2箇所あります(16,17枚目画像、あまり目立ちません)。

それ以外には特に気になるような汚れやダメージ等なく状態良好です。これからまだまだ長らく愛用して頂けるかと思います。



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発送は丁寧な梱包、迅速な発送を心がけております。

早ければその日のうちに、遅くても3日以内には発送させていただきますので、目安にしていただければと思います。



タバコの喫煙は無く、ペットも飼っておりませんのでそちらはご安心ください。



複数点ご購入で同梱をご希望の場合は送料分をお値引きさせていただきますので、コメント欄から是非仰ってください！



お互いが気持ちの良い取引ができればと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: スリーワンフィリップリム

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