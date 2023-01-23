『フーディニ ミドルジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 15時 30分に出品され03月21日 15時 30分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在287件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 カラー···ベージュ

フーディニのジャケットです。

商品名は分かりません。

スキーで1回使用しました。



少しシミがあります。



6万円で購入しました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: フーディニ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ フーディニ ミドルジャケット