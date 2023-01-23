『Jackman シェットランド ウール ウォッチ シャツ JM7178【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 19時 08分に出品され03月31日 19時 08分に終了予定です。即決価格は9,282円に設定されています。現在296件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 良質なシェットランドウールとポリエステルを混紡した肉厚で伸縮性ある生地をジップアップタイプのプルオーバーセーターに仕立てたものです。

半袖かつプルオーバーという一見不思議なデザインですが、パーカーやシャツ、タートルネックやスウェットなどインナーのデザインを問わず重ね着しやすく、スタイルの主役にもコートのインナーダウン的な役割もできるファッション性の高いセーターです。



ハンドウォームポケットが左右に設けられています。



着用回数は10回未満程度で状態は良いと思います。



【サイズ】

着丈73・身幅64・裄丈61



- 色: 黒

- 素材: 毛70%ポリエステル30% 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ジャックマン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Jackman

シェットランド

ウール

ウォッチ

シャツ

JM7178