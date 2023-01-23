『サルヴァトーレ フェラガモ ヴィンテージ ショルダーバッグ スカーフ ハイヒール【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 02時 43分に出品され03月20日 02時 43分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在533件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サルバトーレフェラガモのトートバッグです。



柄がとても素敵です。

他のサイトで購入しましたが、使用頻度が少ないので

出品いたします。



デザインがとてもかわいいです。



薄汚れ、使用感あり、皮のスレあります。

写真をご覧になって質問等ありましたらお気軽にコメントくださいませ。



●サイズ：

縦幅 33cm

横幅 25cm

マチ 12cm

ショルダー本体から35cm



●その他、注意事項：

中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。



ペット無。喫煙者無です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: サルヴァトーレフェラガモ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ サルヴァトーレ

フェラガモ ヴィンテージ

ショルダーバッグ スカーフ

ハイヒール