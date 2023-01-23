『美品★ブルーレーベルクレストブリッジ★ウールコート チェック【お歳暮】』はヤフオクでから03月11日 15時 01分に出品され03月11日 15時 01分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在185件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 あまり着用感の無い美品です。



表記サイズ：３８（M相当）

実寸サイズ：肩幅36、袖丈61、身幅45、着丈89

※平置き採寸です。多少の誤差はご容赦ください。

カラー：ブラック

素材：ウール

定価：66,000円+税



購入元：ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

日本リユース業協会加盟店



#くろぴコート



コメント・購入の際、お手数ではありますが、事前にプロフィールをご一読頂きますようお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ブルーレーベルクレストブリッジ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品★ブルーレーベルクレストブリッジ★ウールコート

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