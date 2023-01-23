『今週末までの出品 アパルトモン別注 GORE-TEX Jacket 241【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 11時 59分に出品され03月30日 11時 59分に終了予定です。即決価格は14,250円に設定されています。現在360件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック



⭐︎出品は今週末までとさせて頂きます⭐︎



引っ越しの為，本日〜週末まで限定の価格で出品させて頂きます。



Deuxieme Classeアパルトモンにて購入致しました。着用していましたが，全体的に綺麗です。クリーニングに出し自宅に保管しておりました。

クリーニングによりファスナーの持ち手の皮の部分が多少擦り切れがございます。画像にてご確認くださいませ。ゴアテックスですので雨の日も問題ございません。デザインにファッション性もあり着用するとより素敵です。

定価75900円になります。



あくまでも中古品，素人の検品になりますのでその旨ご了承くださいませ。完璧を求められる方はご購入をお控えくださいませ。

何か質問等御座いましたらコメントにてお気軽にお尋ねくださいませ。



【商品説明】

大人が楽しめる、”本物”のアウトドアアウターをタウンユースに着られるように、世界中のスノーボーダー達も愛用する241のナイロンジャケットを、スペシャルオーダーしました！

こだわりのポイントは、アウトドアウェアに欠かせない素材"GORE-TEX"を使用しているところ。

アウトドアを楽しむ人たちが快適に過ごせるよう、「防水性」「透湿性」「防風性」を全て叶えたハイクオリティな素材。軽さに加え、汗で蒸れることもなく暖かさを保った上で着られる、優れたファブリックです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: アパルトモンドゥーズィエムクラス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 今週末までの出品 アパルトモン別注

GORE-TEX

Jacket

241