『【正規品】Snidelウールコート【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 18時 58分に出品され04月01日 18時 58分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在374件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SNIDEL レディースウールコート 0サイズ



こちらは、SNIDELブランドの上質ウールコートとなります。未使用に近い新品同様の状態で、1〜2回の着用のみと非常に綺麗な状態です。傷などがありません。



使用頻度: 「1〜2回のみの着用で、コートの中でも特に気に入っておりましたが、他の新しいコートを購入したため出品いたします。」



是非この機会にご検討ください。

宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S

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ジャケット・アウター タグ 【正規品】Snidelウールコート