『【美品】MM6 オーバーサイズロングコート【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 20時 06分に出品され03月26日 20時 06分に終了予定です。即決価格は19,422円に設定されています。現在191件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|M
|ブランド:
|エムエムシックス
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落札価格19422円
191 入札履歴
終了
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