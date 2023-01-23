『【美品】MM6 オーバーサイズロングコート【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 20時 06分に出品され03月26日 20時 06分に終了予定です。即決価格は19,422円に設定されています。現在191件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MM6のロングコートでございます。

購入は2021年だったかと思います。

バーニーズニューヨークにて新品を購入致しました。



着物のように羽織って頂ける、

マルジェラらしいデザインに

一目惚れして購入致しました！



1回着用し、高級品クリーニングに出し、

クローゼットにて保管しておりました。

まだ気持ちよくご着用いただけるかと思います。



品番：S52AA0118 S47850 860M

購入価格：143000円

お色：ダークグレー

サイズ：36（オーバーサイズのためM〜Lサイズ）

着丈：113.5センチ

肩幅：87センチ

胸囲：154センチ

胴囲：137センチ

※素人採寸の為、誤差はご了承ください。





＊ご留意事項

クローゼットに保管しておりました。

またお送りの際には可能な限りコンパクトにして送付致します。畳ジワ等ご理解いただけましたら幸いでございます。

新品同様をお求めの方は、おススメ致しかねますので、ご了承の上、ご検討ください。

返品はご対応致しかねます。



何卒よろしくお願い申し上げます(*´-`)

プロフを必ずご確認ください！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エムエムシックス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【美品】MM6

オーバーサイズロングコート