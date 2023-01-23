『綺麗❗️ボアショートコート ふわふわモヘア 可愛い✨ ブラック クロエコレクション【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 12時 30分に出品され04月08日 12時 30分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在958件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらの商品は「クロエコレクション」のふわふわモヘア素材のショートコートです。ブラックカラーで、上品でシンプルなデザインながらも、柔らかい印象を与えるボア素材が特徴的です。カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍する一着となっています。軽やかな着心地と暖かさを兼ね備えており、秋冬のコーディネートをワンランクアップさせるアイテムです。特にショート丈なので、スカートやワイドパンツとの相性も抜群で、スタイルアップ効果も期待できます。また、クロエならではの洗練された雰囲気が、他にはない特別感を演出してくれます。デイリー使いからちょっとしたお出かけまで、幅広い場面で重宝するおすすめのコートです。



ところどころ緑っぽく映っておりますが、光の加減によるものです。

目立ったシミや汚れはないと思います。全体的に綺麗でまだまだたくさん着ていただけます✨



✿ブランド名 クロエ



✿カラー ブラック 黒



✿素材 タグ参照



★ コート



サイズ 40 L



肩幅 約42cm

身幅 約46cm

着丈 約58cm

袖丈 約59cm



⚠平置き実寸

素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。



✿付属品 なし



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⚠まだまだたくさん着ていただける綺麗なお品ですが、素人の自宅保管、素人検品ですのでご了承ください。



⚠素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。



⚠ タイトル、説明にない撮影小物類は付きません。



✿発送はコンパクトに折畳ませて頂き、最安値の方法で送らせて頂く予定で御座います。畳みジワはご容赦くださいm(_ _)m



✿出来る限り、丁寧に、迅速にご対応させて頂きます。



✿ご不明点があればお気軽にお問い合わせくださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: クロエ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 綺麗❗️ボアショートコート

ふわふわモヘア

可愛い✨

ブラック

クロエコレクション