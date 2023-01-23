『pine様専用 Panasonic ジアイーノF-JML30-W【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 07時 53分に出品され03月21日 07時 53分に終了予定です。即決価格は24,960円に設定されています。現在37件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品の説明

Panasonic F-JML30-W

次亜塩素酸 空間除菌脱臭機(ジアイーノ)



新品•未開封ですが、外箱に書込みがあります。(2枚目参照)

よろしくお願い致します。



製品URL：

https://panasonic.jp/jiaensosan/p-db/F-JML30.html



品番：F-JML30

メーカー希望小売価格：289,300円（税抜263,000円）

色柄名称：-W ホワイト



【次亜塩素酸で清潔除菌】

次亜塩素酸で浮遊・付着菌を除菌★

★浮遊菌の場合。約25m³の密閉空間における、約30分後の効果

付着菌の場合。約25m³の密閉空間における、約4時間後の効果

【次亜塩素酸で洗浄脱臭】

次亜塩素酸で気になるニオイを脱臭（し尿臭、体臭、ペット臭、生ごみ臭、調理臭）



適用床面積のめやす：～40m2(24畳)

運転モード：急速・強・中・静音

電解強度設定機能：強・中・弱

付加機能：チャイルドロック○

タンク容量：約4.0L（有効容積：約3.6L）

本体外形寸法：約 高さ600mm×幅400mm×奥行250mm

本体質量（タンク空時）：約11kg

電源：交流100V （50/60Hz）



付属品

塩タブレット,除菌フィルター,集じんフィルター,電極ユニット,防カビユニットPanasonic F-JML30-W

次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: パナソニック