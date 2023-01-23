『最終値下げノースフェイス ヌプシ ダウン THE NORTH FACE Mサイズ【お歳暮】』はヤフオクでから03月14日 09時 58分に出品され03月14日 09時 58分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在284件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック



去年購入しましたが、着る機会が少ないので出品致します。



ND91841

ザノースフェイスヌプシジャケット

カラー···ブラック

サイズ Ｌ

着丈66 身幅58 肩幅47 袖丈65



定価35,200円



THE NORTH FACE (ザノースフェイス) NUPTSE JACKET ヌプシ ロゴ刺繍 ナイロンジップアップ ダウンジャケット イ



【デザイン】

・1992年にエクスペディション向けに開発された当時の仕様や素材はそのままに、サイズ感を現代版にアジャスト

・アウトドアからタウンユースまで、幅広く活用できる一着

・アイコニックな肩の切り替えデザインは、パックに干渉する部分の補強の役割も担う

・立ち襟部分に丸めて収納できるビルトインフード仕様

・前面の両サイドと内側にファスナー付きポケットを配置

・静電気の発生を抑えた静電ケア設計を採用





中古品であることをご理解の上購入のほどよろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 最終値下げノースフェイス ヌプシ ダウン THE

NORTH

FACE

Mサイズ