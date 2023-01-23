『MaisonSpecial メゾンスペシャル トレンチコート ポンチョコート【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 02時 36分に出品され04月16日 02時 36分に終了予定です。即決価格は7,488円に設定されています。現在110件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 購入後1度の着用のみです。



発送する際はコンパクトにたたんでお送りしますので、たたみジワはご了承ください。



これから暖かくなるシーズンにぴったりです☺︎



上から２つ目のボタンの糸が少し緩く？なってしまっている状態のため、お安く出品させていただいております。







ざっくりと羽織るだけでモードなシルエットになるポンチョコートで、バックスタイルにボリュームをもたせているのもポイント。



サイドにスリットを入れることで腕をそこから出して着ることも可能。



フロントを閉め、衿のフラップをとめたマニッシュな着こなしもおススメです。



厚手のインナーにも羽織ることが出来るサイズ感の為、春の訪れからロングシーズン着用可能。







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ROKU 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: メゾンスペシャル

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ MaisonSpecial

メゾンスペシャル

トレンチコート

ポンチョコート