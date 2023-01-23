『BURBERRY BLACK LABEL 黒 トレンチコート M【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 17時 46分に出品され03月14日 17時 46分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在349件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

BURBERRY BLACK LABELは、高品質な素材と洗練されたデザインで知られるブランドです。このトレンチコートは、そのブランドの特徴をしっかりと受け継いでいます。



【スタイリッシュなデザイン】

シンプルでありながらエレガントな黒のトレンチコートは、どんなシーンにもマッチします。ビジネスシーンからカジュアルな外出まで幅広く活躍します。



【快適な着心地】

Mサイズで、体にフィットするデザインが特徴です。着用時の動きやすさを考慮した作りになっています。



- ブランド: BURBERRY BLACK LABEL

- 色: 黒

- サイズ: M



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリーブラックレーベル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ BURBERRY

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