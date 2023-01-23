『ピーコート【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 23時 01分に出品され03月15日 23時 01分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在775件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブルー



着丈···ミドル

身長155㎝着用

すっきりしたシルエットでも中にセーターなど着用できます。



目立った汚れ等はありませんが、新品ではございませんので、見落とし、自宅保管をご理解ください。

返品、交換は受け付けておりません。

予めご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ピーコート