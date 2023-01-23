『ベルト付ノーカラーリバージャケット ミラオーウェン リバーシブル【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 14時 34分に出品され03月17日 14時 34分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在576件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ミラオーウェン

Mila Owen

ベルト付ノーカラーリバージャケット

ジャケットコート

リバーシブル 2WAY



3、4回着用。

ベルトを通す糸が腰部に2箇所あったのですが、切れたため付いていません。

また、右腕側に生地が剥げている箇所があります。(4枚目)

⚫︎素材

羊毛100%

⚫︎カラー

ベージュ×ピンク

⚫︎商品紹介

軽やかなリバーシブルジャケット

2色のカラーを雰囲気に合わせて着られるリバージャケット。ヒップが隠れる丈感は、パンツやスカートとも合わせやすく、カーディガン感覚でさらっと羽織れます。

⚫︎サイズ(cm)：0

着丈73cm バスト127cm 袖丈52cm 肩幅48cm 前下がり24.5cm 裾幅64.5cm

⚫︎価格

¥23,100



よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: ミラオーウェン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ベルト付ノーカラーリバージャケット ミラオーウェン リバーシブル