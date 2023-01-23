『HERMES バーキン 赤 クロコダイルレザー (出品検討中)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月11日 23時 09分に出品され04月11日 23時 09分に終了予定です。即決価格は4,600,000円に設定されています。現在48件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 問い合わせがあったため、販売検討商品として載せております。



※販売を取り下げる可能性があるのでご了承願います。





【高級素材】

このバッグは、上質なクロコダイルレザーを使用しており、耐久性と高級感を兼ね備えています。特に、光沢のある赤色が目を引き、どんなコーディネートにも華やかさを加えます。



【エレガントなデザイン】

ハンドバッグとしてのデザインは、フォーマルなシーンにもカジュアルなシーンにも対応可能です。スカーフが付いていることで、個性を演出し、スタイルにアクセントを加えます。



【機能性】

シルバーの金具が施されており、開閉もスムーズです。収納力もあり、日常使いにも適しています。



- 色: 赤

- 素材: クロコダイルレザー

- デザイン: ハンドバッグ

- 装飾: スカーフ付き

- 金具: シルバー

- スタイル: エレガント



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···レッド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ HERMES

バーキン

赤

クロコダイルレザー (出品検討中)