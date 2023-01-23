『doublet HAND-PAINTED FUR JACKET ピエロ タグ付き【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 01時 42分に出品され03月23日 01時 42分に終了予定です。即決価格は30,906円に設定されています。現在796件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー ピエロ

サイズ M



Surprise!驚き!(なさい)FALL/WINTER 2019-2020

驚かせるという行為には、相手のことを思い浮かべリアクションを想像しながら準備や段取りに取り掛かります。

喜ばせる、楽しませることと同じように驚かせるという行為には愛があります。



京都の着物職人によるエアブラシとハンドペイントによる1点1点の手書きのグラフィックを施しています。



プリントなどの手法では、寝ている毛の表面にしか図案が乗らないのですが、手作業でエアブラシで毛の根元まで吹き付けることにより、毛が動いても柄がくっきりと見える仕上がりになっています。

目の部分のみ蛍光灯や日光の光を吸収し急に暗くなったときに光る蓄光塗料でペイントしています。

暗闇で突然目だけが光り出すサプライズを体験してもらえたら嬉しいです。



着丈74、身幅64、肩幅63、袖丈52.5



doublet ダブレット ピエロ アニマル ハンドペイント 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ダブレット カラー: レッド系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ doublet

HAND-PAINTED

FUR

JACKET

ピエロ タグ付き