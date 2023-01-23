『DAIKIN ダイキン 加湿ストリーマ空気清浄機 ACK70-W 2021年製【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 12時 07分に出品され03月30日 12時 07分に終了予定です。即決価格は9,533円に設定されています。現在249件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DAIKIN ダイキン 加湿ストリーマ空気清浄機 ACK70-W 2021年製 31畳



引越しに伴い、出品します。

使用感や汚れありますが、動作的にはまだまだ問題なく使用できると思います。

フィルター等は消耗品ですので、ご購入者様の方で交換をお願いいたします。



【商品名】

ダイキン ACK70X-W ホワイト



【商品説明】

・フィルターに効率よく照射される構造設計

・ツインストリーマ 汚れ、ニオイに2倍の分解力

・ツインストリーマで本体内部も清潔に 集塵フィルターを除菌

・従来機に比べ、2倍のストリーマユニットを搭載。

・有害ガスの分解スピードが2倍、脱臭性能が2倍



●加湿機能付き。飛び出すアクティブプラズマイオン+吸い込んで分解するストリーマのダブル方式。リビングにおすすめのハイグレードタイプ。



■適用床面積の目安：

空気清浄：〜31畳（〜51平方メートル）

加湿：プレハブ〜18畳（〜29平方メートル） / 木造〜11畳（〜18平方メートル）

■電源：単相100V（50Hz・60Hz共通）キャブタイヤコード（床置対応）

■本体寸法（mm）：H600×W395×D287

■本体質量（kg）：12.5（水無し）

■タンク容量（L）：約3.6



※できる限りの清掃を行っていますが、取りきれない古傷や汚れ、その他の見落としがある可能性がありますのでご了承ください。



写真にあるものが全てです。商品の状態等は画像にてご確認ください。

あくまで中古品ですので、ご理解頂ける方のみご検討をお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ダイキン