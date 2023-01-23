『ジョニーウォーカー様分東京ウイスキー 2020 木箱付 長濱 蒸留所 長浜【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 19時 01分に出品され03月12日 19時 01分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在973件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●東京ウイスキー 新品・未開封品になります。



『MORI BAR』オーナーバーテンダー毛利隆雄氏監修。グレーン、モルト共に長 期熟成原酒を贅沢にブレンド。バーボンウッドにて熟成後ミズナラでフィニッシュ し、艶美なアロマを纏うウイスキーに仕上げました。

【外観】 赤みがかった淡い琥珀色

【香り】 落ち着きのあるオレンジ様の柑橘のアロマや、切りたての瑞々しいフレッ シュな赤リンゴ、全体を纏めるのはシナモン様のスパイスのアロマ 【味わい】滑らかな絹の様な口当たり、樽由来のオーキーな深みとバニラ様の 甘味がバランスよく広がりアフターではダークチョコレートやモカを思わせるドライ さが味全体を締めくくる



《配送》 配送はゆうパックのみです。 出来る限り頑丈に包ませて頂きます。



【重要事項】

■ 中古品とご理解の上、ノークレームノーリターンでお願いします。

■ いかなる理由があってもキャンセル・返品は一切お受けできません。

■ その他、商品説明で伝えにくい部分や見落としがあるかもれませんので、画像をご参考にご検討ください。

■ パソコンやスマホによっては、実際の色と多少異なる場がございますが、その場合でも返品は応じません。

■ 個人の出品により、領収書は発行しておりません。 商品の情報 カテゴリー: 食品・飲料・酒>>>飲料・酒>>>ウイスキー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし