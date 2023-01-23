『【美品】タートルネック セーター ポールスミス Paul Smith Mサイズ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月07日 13時 48分に出品され03月07日 13時 48分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在246件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 10数年前に購入したものですが、冬の中でも特に寒い日位にしか着ておりませんでしたので10回も着ていないはずです。

寒い地域にお住まいの方やスキーなどによく行かれる方、寒がりの方にオススメします。重宝していただけると思います。



経年による毛玉もほとんど見られませんので美品に近いかと思われます。

ネックの首に当たる箇所はウールの切り替えがありますのであまりチクチクしないように工夫されております。

またウール80%カシミア20%ですので非常に高級感があります。



当時Paul Smithのブティックで約40000円程度のお値段で購入しておりますのでポールの中でも最上位のニットです。

最近はハイブランドセーターが高騰してきておりますのてこの機会にいかがでしょうか♪

申し訳ありませんが、こちらの商品はお値引をお断りしておりますのでご容赦くださいm(_ _)m



-サイズ- Mサイズ

身丈 54

肩幅 42

身幅 45

袖幅 58

平置き採寸ですので若干の誤差はご了承下さい。



#タートルネック

#セーター

#PaulSmith

#ポールスミス

#ウール

#カシミア



ネック···タートルネック

カラー···ベージュ

袖丈···長袖

柄・デザイン···その他

素材···ウール

素材···カシミヤ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ポールスミス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【美品】タートルネック

セーター

ポールスミス

Paul

Smith

Mサイズ