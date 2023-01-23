『【美品】ADORE アドーア ダブルフェイス ダブルブレスト チェスターコート【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 01時 33分に出品され03月15日 01時 33分に終了予定です。即決価格は13,490円に設定されています。現在648件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きまして、ありがとうございます。





■商品

【美品】ADORE アドーア ダブルフェイス ダブルブレスト アイボリー ロングコート ウール



■サイズ

表記サイズ：36

肩幅：42cm

身幅：52cm

袖丈 ：57cm

着丈 ：85cm



※詳しくは実寸を参考にお手持ちの洋服と比べてみていただけると幸いです

平置き実寸、自身で採寸しているため、若干の誤差はご了承ください。





■カラー

アイボリー 白



■素材

ウール100％



■状態



全体的に綺麗な状態で、まだまだご着用頂けます♪

どれも気になるダメージはなく、目立った擦れ・汚れのない綺麗なお品です。



※業者専用のスチームアイロンにて除菌、防臭、しわ取りしております。

出来るだけ、綺麗な状態でお使くよう、配慮しております♪





◾️購入場所

ブランドリユース店

質屋・古物市場・ストア商品

※ 全て大手ブランド取扱店にて鑑定済みの正規品となります。安心してお買い求めください。





■配送

簡易包装にて丁寧に梱包いたします。

１～２日ほどで発送させていただきます。

スピード発想を心がけておりますが、都合上送れる場合はご連絡させていただきます。



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199 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アドーア

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【美品】ADORE アドーア ダブルフェイス ダブルブレスト チェスターコート