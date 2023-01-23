『BACKLASH バックラッシュ カンガルーレザーダウン 白 1363-09【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 20時 41分に出品され04月09日 20時 41分に終了予定です。即決価格は59,150円に設定されています。現在193件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 イサムカタヤマバックラッシュ

ISAMUKATAYAMA BACKLASH

カンガルーレザー ダウンジャケット ブルゾンLホワイト 白 1363-09 メンズ



【ブランド】イサムカタヤマバックラッシュ

ISAMU KATAYAMA BACKLASH

【表記サイズ】L

【実寸サイズ】肩幅：49cm

身幅：56cm 袖

丈：66cm

着丈：68cm

【素材】表地カンガルー地 ポリエステル

100% 中綿 ダウン93% フェザー7%

【色】ホワイト※照明や撮影環境により、実物と若干お色が違う場合がございます。予めご了承下さい。

【状態】使用感が少なく状態の良い商品です。



バックラッシュのカンガルーレザー、ホワイトグースダウンジャケット。

ヘルムートラングの名作 アストロバイカージャケットを彷彿させるデザインですね。

レザーですが非常に軽くて暖かいです。

バックラッシュのレザーの革質は世界最高峰です。ブランド特有の製品染めによる癖がなく、品質の良さだけ際立ってますので、ラング好きの方にも是非検討してみてください。





素材(詰め物)···グース 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: イサムカタヤマバックラッシュ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ BACKLASH



バックラッシュ カンガルーレザーダウン

白

1363-09