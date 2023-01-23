『大幅値下げ中！ダウンのように軽いのに暖かい！ホワイトキルティングコート【2024年最新】 』はヤフオクでから04月15日 16時 31分に出品され04月15日 16時 31分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在465件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 去年購入して、3回ほど着用しました。

説明書通りに洗濯をしてほとんど新品状態です。

着丈もピッタリで何にでも合わせられる素敵な色味のコートです。



カナダに長期的行くことになり、

更に分厚いコートを買う必要が出てきたので手放すことになりました。



素敵な方に是非出会ってもらえると嬉しいです！



※現物写真はライトがオレンジで少し黄身がかってみえます。

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カジュアルにもシックにもなるダウングコート

ダウンの暖かさと驚くほど軽い着心地、

クラシックなキルティング柄でスタイリッシュに仕上げたキルティングコート。



スタイリングしやすいデザインなのでインナー次第で印象を変えられ、自分らしさを楽しめる一枚。袖口が調節できるのでインナーのコーディネートとのバランスに合わせてお好みのシルエットを楽しめます。



静電気防止加工のため冬特有の静電気のストレスが無く気軽に着用できます。

柔らかく肌触りの良い微起毛素材を使用。



ホワイト: Sサイズ

※公式ホームページサイトに記載の通り、洗濯機使用が必要です。乾き方次第でkapokの実が少し黄色く見えますが、洗い直せば白く戻ります。



¥42000 公式オンラインにて購入 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S

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