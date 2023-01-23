『【美品】バーバリー メンズコート【2024年最新】 』はヤフオクでから04月06日 07時 41分に出品され04月06日 07時 41分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在72件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 バーバリーのメンズサイズのコートです！

上品な黒色の千鳥格子柄です。

数年前に購入しましたが、特にキズ汚れはなく状態は良いです♪ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: バーバリー

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ジャケット・アウター タグ 【美品】バーバリー

メンズコート