『【美品】モンクレール ロング ダウン コート ジャケット エルミンヌ 大きめ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 05時 07分に出品され03月28日 05時 07分に終了予定です。即決価格は54,692円に設定されています。現在865件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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こちらの商品は、鑑定済みの正規品になります。

全ての商品は、AACD加盟の古物市場より

購入しております。



万が一偽物だった場合は、

全額返金しますので安心してご購入下さい。



写真では伝えきれない魅力がございます。



実際に手に取って頂くと、

暮らしがワンランク華やかになること間違いなしです♩



【商品状態】



ABランク



S：新品〜新品同様。

AA：使用感が少ない、とても綺麗な状態。極美品。

AB：多少の使用感はあるが、全体的に綺麗な状態。

B：やや傷汚れがあるが、まだまだ使える状態。

BC：傷汚れが強いが、使用可能な状態。

C：ジャンク品相当。



詳細は、写真をよくご確認ください。



【仕様】

サイズ：表記3

仕様：肩幅42、袖丈61、身幅47、着丈85

カラー：ブラック

付属品：なし



※本商品は大手ブランドオークションより購入した、《確実正規品》です。



【送料】

無料



【配送について】

入金確認後、1〜2日で発送致します。



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ぜひご覧ください♩

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カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【美品】モンクレール ロング ダウン コート ジャケット エルミンヌ 大きめ