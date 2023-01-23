『★新品未使用★fila golf ダウンジャケット 4974【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 17時 31分に出品され03月21日 17時 31分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在53件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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①まずはプロフィールをご確認いただければ幸いです♪

②ブランド品に関しては鑑定済みの完全正規品です。

万が一コピー品であった場合は返品・返金承っておりますので安心してご購入ください！



◇商品名：FILA GOLFのレディースダウンジャケットです！



◇カラー：濃グレー



◇サイズ：LL

肩幅...41cm

身幅...50cm

着丈...74cm

袖丈...62cm

※素人採寸です



◇商品状態：新品未使用、タグ付きです。

※あくまでも一度人の手に渡った商品ですので、細かいキズや汚れはご了承ください。



以上、質問がございましたらお気軽にお問い合わせください(^^)





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#濃グレー

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[SG10-4974] 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: フィラゴルフ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ★新品未使用★fila

golf

ダウンジャケット 4974