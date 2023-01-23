『バラクータ G9 MA-1 カモ柄 リバーシブルダウンジャケット 38【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 20時 45分に出品され03月03日 20時 45分に終了予定です。即決価格は11,150円に設定されています。現在240件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 バラクータ

G9 MA-1 カモ柄 リバーシブル

ダウンジャケット 38



○カラー

グレー基調 カモ柄/迷彩

※写真にてご確認下さい。





○サイズ

38(M相当)

※サイズ詳細は下記をご確認下さい。



○サイズ詳細

裄丈：88cm程度

着丈：63cm(前身頃) 60cm

身幅：57cm



○素材

表地：ポリエステル100%

裏地：ポリエステル100%

ニット部分 アクリル70% ウール30%

中綿 ダウン90% フェザー10%





バラクータ、MA-1モチーフのダウンジャケットです。



ダウンがたっぷり入ったふっくらとした丸みのあるラグランスリーブ、MA-1のようなのシルエットです。



リバーシブル仕様にはなっていますが、カモ柄を表でメイン使いするイメージかと思います。



写真15枚目、ごく小さな小穴がありますがほとんど気にならない程度かと思います。その他ボディー全体的にはきれいです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バラクータ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ バラクータ

G9

MA-1

カモ柄

リバーシブルダウンジャケット

38