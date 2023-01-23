『定価7.4万 ラヴィソンラヴィエール アルパカ ウール ロングコートベージュ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 19時 17分に出品され04月09日 19時 17分に終了予定です。即決価格は9,906円に設定されています。現在8件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●基本的に交渉でのお値引きしていません(>_<)少しずつお値下げしていますのでお好きなタイミングでご購入頂けると嬉しいです。

●どうしても交渉されたい方は即購入される価格で常識内でお願い致します。具体的な金額ない方は申し訳ありませんがスルーさせて頂きます。



ご覧頂きありがとうございます(^ ^)



ラヴィソンラヴィエールのアンゴラ×ウール ベージュ ロングコート ベージュです。



定価約74,800円



●表記サイズ→38



● 着丈約 113cm

身幅約 50cm



●状態→やや毛羽立ち、シワがあるのでお安くしております。古着に理解ある方のみご購入お願いいたします。



●素材→タグ写真をご確認ください。



※お願い

基本的にくるくる巻いて梱包します。サイズによってネコポスか匿名宅急便(ヤマト)での発送となります。たたみジワなどや神経質な方はご購入お控えお願い致します。



※トルソー参考サイズ→9号モデル、肩幅38cm、バスト86.5cm、ウエスト67cm、ヒップ91cm



ご購入前にプロフお読み下さい☆



#tonavintage



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ハイクラス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ラヴィソンラヴィエール

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ジャケット・アウター タグ 定価7.4万 ラヴィソンラヴィエール アルパカ ウール ロングコートベージュ