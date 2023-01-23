『新品 ポロ ラルフローレン POLO RALPH LAUREN【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 14時 34分に出品され03月27日 14時 34分に終了予定です。即決価格は18,360円に設定されています。現在659件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 状態 新品、タグ付き



ブランド POLO RALPH LAUREN



アイテム SETUP



1980年代後半から90年代初頭にかけて登場した ダウンヒル スキーヤー コレクション は、ニューヨークのストリートスナップなどでお馴染みのポロフリーク達に愛されたラルフローレンのコレクションラインとなります。当時のグラフィックはそのままに現代版にアップデートした復刻モデルとなります。



カラー ROYAL BLUE / RED / YELLOW / WHITE / BLACK / GREEN



サイズ



TOPS : L サイズ



( 着丈 70ｃｍ 身幅 61ｃｍ 肩幅 49ｃｍ 袖丈 66ｃｍ )





PNTS : L サイズ



( ウエスト 86ｃｍ 股上 30ｃｍ 股下 75ｃｍ わたり幅 31ｃｍ 裾幅 14ｃｍ )



素材 76 % コットン 24 % ポリエステル



配送方法 らくらくメルカリ便 送料無料（出品者負担）





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気持ちの良いお取引となりますよう、ご注文後の商品の発送はご入金確認後に１～２日以内に送らせていただきますのでご安心くださいませ。日本全国送料無料にてお届けいたします。ご興味いただけそうでしたらどうかよろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ポロラルフローレン

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メンズ

トップス タグ 新品

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