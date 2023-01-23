『L(US)XL(JP位)ポロ ラルフローレンRLX激レア本物羽毛 ダウンベスト【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 22時 02分に出品され03月20日 22時 02分に終了予定です。即決価格は12,285円に設定されています。現在666件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★★ すべて送料無料 ★★

・大きいサイズに強い！

・難解な海外サイズを日本サイズで提案！

→ぴったりサイズがすぐ分かる！

・1点物！限定レア多数！その訳は・・

1987年ビンテージ衣料バイヤーで渡米

国内店舗16年ネット販売24年の実績あり！

★★ お客様の声 ★★

・ビッグサイズが豊富で嬉しい！

・画像が多く細部までよく分かる！

・連絡発送が早い！丁寧で安心！

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■アメリカのPolo Ralph Lauren直営店で入手した新品未使用品。

高級羽毛を使ったRLX GOLFのダウンベストです。



生地は防水防風耐久性に優れた高品質リップストップ素材。

内側に75％ダックダウン25％フェザーが注入され、優れた

蓄熱保温除湿性能を発揮します。



フロントはファスナー開閉。

握り易い大型ノブにRLXの刻印入り。



フロント両サイドにファスナーポケット付き。

右ポケットにRalph Laurenのロゴ入り。

左胸プファスナーポケット付き。

左胸にRLXのロゴワッペン付。



襟裏のフードを装備。

内側襟台にハンガーループ付き。



身頃内側左ににシャーリングポケット付き。

裾下2箇所のドローコードで腰周りを絞る事ができます。



日本未発売 どこを探しても見つからない、



入手困難なUSA限定の廃盤モデルです。



ブランド：Ralph Lauren RLX(新品 未使用）



サイズ表示：L (USサイズ）→日本サイズのXL位相当

※この商品のタイトルは日本サイズ相当(あくまでも参考)で表現しています。

※肩幅身幅など必ず実寸をご参照の上ご検討下さい。

※適合サイズの判断はご自身でお願いします。



実寸サイズ約

肩幅49.5cm 身幅63cm(脇下左右の直線ライン)着丈71cm



カラー：RESCUE ORANGE



素材：SHELL100％POLYESTER

75％ダックダウン25％フェザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ L(US)XL(JP位)ポロ

ラルフローレンRLX激レア本物羽毛

ダウンベスト