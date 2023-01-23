『BURBERRY カーキ トレンチコート【お歳暮】』はヤフオクでから04月09日 04時 00分に出品され04月09日 04時 00分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在956件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ￼ ご覧頂きありがとうございます(^-^)





BURBERRYのトレンチコートになります★l



形がとても可愛いです♡

少しシミがありますが、よく見ないと目立ちません！



オシャレで、着やすい！

合わせやすくて、近くへのお出掛けにも使いやすい！

キレイ目コーデにも合うし、カジュアルにも着こなせる！

高級感もありますのでデートにもオススメです♡







◆ブランド◆



BURBERRY





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肩幅/50cm



袖丈/55m



身幅/49cm



着丈/116.5cm









※平置きした状態での採寸になります。素人採寸ですので、若干の誤差があるかもしれませんが、ご了承ください。





状態



ー画像参照ー



・シワあり

・ネーム入り



ー画像参照ー





１点物の為、早い者勝ちとさせて頂きますので、気になる方はどうぞお早めに★



◆サイズ◆M





実寸で判断を宜しくお願い致します★



カラー

カーキ



※ニオイ等、自宅での保管の為、神経質な方は購入をお控えくださいませm(_ _)m





#えめぺたブランド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリー カラー: グレイ系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ BURBERRY

カーキ トレンチコート