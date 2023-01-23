『阪神タイガース ウイスキー 700ml 1本 2003年優勝記念グラス入【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 13時 12分に出品され03月12日 13時 12分に終了予定です。即決価格は34,500円に設定されています。現在353件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

自宅整理品です。

掘り出し物です、中はキレイですが、箱は写真の通り、劣化・キズあります。

阪神優勝祝い時にいかがでしょうか。

アレしたので、アレセールしました！



軽井沢蒸留所の熟成31年原酒や、12年以上の長期貯蔵原酒のブレンドのようです。

箱中のウイスキー未開封、グラス未使用です。

自宅保管の古酒のため、味や品質などについての保証はできかねます。

神経質な方は、ご購入ご遠慮ください。



※20歳以上の方でお願いします。



蒸留所・銘柄···軽井沢

熟成期間···12〜28年

一本あたりの容量···500 〜 749ml

総数···1本

アルコール度数···40%



#メルシャン

#古酒

#モルトウイスキー

#MaltWhiskey

#ウイスキー

#阪神タイガース

#Tigers

#2003優勝記念





蒸留所・銘柄···軽井沢



熟成期間···13年



一本あたりの容量···500 〜 749ml



総数···1本 商品の情報 カテゴリー: 食品・飲料・酒>>>飲料・酒>>>ウイスキー 商品の状態: 新品、未使用