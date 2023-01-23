『EDIFICE別注Mackintosh ステンカラーコート ウール S ネイビー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 20時 23分に出品され03月05日 20時 23分に終了予定です。即決価格は27,632円に設定されています。現在660件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 2019年秋冬のEDIFICE別注MackintoshのDUNKELDステンカラーコートです。

2,3回着用したのちサイズアウトして着ていなかったため、状態は非常に良いです。上質なウールを使っているため、高級感があります。ダンゲルドはブランドを代表する型です。



定価は12万円ほどでした。



サイズ: 34（S-M)

カラー:ネイビー



※喫煙者、ペットなし



採寸は画像をご覧ください。



----

united arrows, beauty&youth, greenlabel relaxing, ships, urban research, BEAMS 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: マッキントッシュ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ EDIFICE別注Mackintosh

ステンカラーコート

ウール

S

ネイビー