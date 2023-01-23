『新品タグ付 ユニクロ UNIQLO パウダーダウンショートコート ベージュ M【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 00時 31分に出品され03月23日 00時 31分に終了予定です。即決価格は9,230円に設定されています。現在319件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◎商品について

新品タグ付✨️未使用品 ユニクロ UNIQLO パウダーダウンショートコート ベージュ Mサイズ 肉厚 厚手 2022年製



◎商品概要

小雨程度の水をはじく撥水加工をプラス。

微光沢で柔らかい素材感。

ハーフ丈で着回しやすく、ハイウエストボトムやスカートとも相性が良い。

フィット感：ややゆったり

ポケット：あり

手洗い可, ドライクリーニング不可



◎商品のサイズ

Mサイズ

肩幅···41cm

身幅···56.5cm

袖丈···82cm

着丈···73.5cm



◎製造国

中国製

Made in China



◎商品の素材

表地: 100% ポリエステル

中わた: 90% ダウン, 10% フェザー

裏地: 100% ポリエステル

ポケット布: 100% ポリエステル



ペット・喫煙者なし。

即購入可能です。

ご質問やまとめ割引等も受け付けておりますのでお気軽にご相談ください。



カラー···ベージュ

素材(表地)···ポリエステル

素材(詰め物)···ダウン,フェザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ユニクロ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 新品タグ付

ユニクロ

UNIQLO

パウダーダウンショートコート

ベージュ

M