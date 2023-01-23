『バーバリーブルーレーベル ライナー ベルト付き トレンチコート ノバチェック L【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 09時 11分に出品され03月12日 09時 11分に終了予定です。即決価格は10,972円に設定されています。現在977件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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下記商品詳細です。ご不明なところがあればお気軽にお問合せ下さい♪





【商品詳細】



◯ブランド

BURBERRY BLUE LABEL

バーバリー ブルーレーベル





◯商品

トレンチコート

ロングコート

ノバチェック

取り外し可ウールライナー付き

ベルト付き

刻印ボタン

三陽商会





◯カラー

ベージュ





◯サイズ

40(L)





◯実寸

着丈 約104㎝

肩幅 約40㎝

身幅 約47㎝

袖丈 約64㎝



※平置きにて採寸、多少の誤差が生じる場合が

ありますが、ご了承下さいm(_ _)m





◯素材

本体 コットン 100%

ライナー ウール 100%





◯状態

写真のとおり裾等に若干黒ずんでる箇所はあ

りますが、全体的に目立った汚れやダメージは

なくまだまだ十分にご使用頂けます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: バーバリーブルーレーベル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ バーバリーブルーレーベル

ライナー

ベルト付き

トレンチコート

ノバチェック

L