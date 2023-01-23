『EviStub ルーズフィットフリースジャケット B0118【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 17時 08分に出品され04月23日 17時 08分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在82件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 bonbon store(ボンボン ストア)

1度のみ着用しました。極美品となっており、ほぼ新品、未使用品と変わりないかと思います。

タグは着用した際に破棄したため付いておりません。



着丈78胸囲160裄丈88

カラー:ベージュ



【商品詳細】

FUDGE , MensFUDGE等の雑誌にも掲載されているEviStubの秋冬代表アイテム。



70年台のスポーツウェアからインスパイアされた、レトロな雰囲気のあるフリースジャケット。



表面には、軽防水機能が備わっている、滑らかで柔らかな素材感のポリエステルが使用されています。



内部に使用されている中綿には、お手入れ後も変形しにくい上質なフェザーコットンが使用されており、秋から冬にかけての十分な保温性を兼ね備えているのも特徴的。



ベーシックなデザインで、様々なアイテムと相性が良く、汎用性が高いのもポイントの一つ。



ややゆったりとしたシルエットで、嵩張りにくくストレス無くリラックスして着用できるアイテムです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ EviStub

ルーズフィットフリースジャケット

B0118