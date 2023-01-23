『Burberrys リバーシブル ノバチェックジャケット 中綿 パフジャケット【2024年最新】 』はヤフオクでから04月22日 03時 51分に出品され04月22日 03時 51分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在534件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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Burberrys（バーバリーズ）リバーシブル ノバチェックジャケット 中綿

90s ヴィンテージバーバリーの中綿ジャケットです☆

リバーシブルになっており気分に合わせて着用できる希少なアイテムです♪







【サイズ】単位はcm

40

着丈65

身幅53

肩幅42.5

袖丈56



サイズ感等は 私が使用していたものではございませんので素人採寸になりますがこちらをご参考下さい☆









【カラー】 ベージュ×ブラック



素人撮影のためカメラ 機種によって多少のお色味の違い見え方の違いなどもあるかと思いますのでご了承の程よろしくお願い致します。











【素材】

ナイロン

ポリエステル











【状態】

所々に多少生地の浮き(写真18.19)が見られますが目立った傷や汚れもなく良い状態のお品です。



あくまでも個人の主観です。中古品にご理解頂ける方のみご購入下さいますようお願い致します。





⚠素人検品のため見落とし(記載にないダメージ)がある可能性も含めたお値段ですので、ご了承くださいませ。





大手ブランド買取店にて鑑定済みの正規品です。

安心してお買い求めください。







完全に当店の責任の場合は着払いでの返品対応いたしますのでご安心ください。

お客様都合(サイズ・イメージ違い等)でのキャンセルはお受けできかねますので、ご了承ください。







お値下げの方はできる限り対応させていただきますので ご希望のお値段をお気軽にコメントまでお願い致します♪



大幅なお値下げはお断りさせていただく場合もございます。



66C 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Burberrys

リバーシブル

ノバチェックジャケット

中綿

パフジャケット