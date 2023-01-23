『アンゴラ15%【エフデ】ベージュ ロングコート 9サイズM ノーカラーコート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月09日 14時 34分に出品され04月09日 14時 34分に終了予定です。即決価格は8,892円に設定されています。現在58件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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■アイテム: アンゴラ15%【エフデ】ベージュ ロングコート 9サイズM ノーカラーコート

■レディース ef-dé- サイズ: 9サイズM- 素材: アンゴラ15%- 製造国: 日本製- 特徴: 高品質ウールマーク- デザイン: ボタン付きロングコート- カラー: ベージュ ビジュー ラインストーン キラキラ

■ブランド

エフデ



■参考価格ー円程

■色: 肌色ベージュアイボリー(系)

■柄:無地 ビジュー





■説明: 【高品質素材】

このコートは、日本で製造されており、細部にわたる丁寧な仕立てが特徴です。アンゴラ15%を含む高品質なウール素材で作られており、柔らかく温かい着心地を提供します。





【スタイリッシュなデザイン】

2種類の毛足の長さの違う生地のバイカラー (ツートン)でビジューボタン付きのシンプルでエレガントで上品なデザインは、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。

ノーカラーでスッキリしたデザインです。

裏地は、ピンクのストライプ柄でレースもあり細部までのこだわりを感じます。



■状態

使用品 目立った傷や汚れはありません。

※付属品:なし

※他載せている物は参考です付きません。



※素人の自宅保管・検品です。見落しがあるかもしれませんご了承ください。神経質な方・完璧を求める方はご購入をお控えください。



■素材(画像参照)

表地:アンゴラ他

裏地:あり ポリエステル

ストレッチ伸縮性:なし

ポケット:あり

春服 秋服 冬服





■サイズ レディース表記:9サイズ(Mサイズ 9号サイズ 38サイズサイズ相当)

※平引きをご確認ください

※平置きサイズ測定





着丈:79cm

肩幅:38cm

身幅:47cm

ウエスト:49cm

袖丈:59cm(内7cm折り返し可能)



【ご注意】

※プロフィール一読しご注意にご納得しての購入お願い致します。

※説明文画像をご覧になり購入をご検討下さい。

※専用不可。発送時の畳ジワご理解ください。

(気になる方発送梱包方法+料金で変更可能です)





大人可愛い 美ライン 上品 上質 かわいい お出掛け デート お呼ばれ フォーマルコート パーティ アンゴラコート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エフデ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ アンゴラ15%【エフデ】ベージュ

ロングコート

9サイズM

ノーカラーコート