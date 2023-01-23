『ベージュ ウールコート ファー襟 ダブルブレスト【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 11時 02分に出品され03月26日 11時 02分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在503件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高品質なウール素材】

このコートは、保温性に優れたウール素材で作られており、寒い季節でも快適に着用できます。



【エレガントなファー襟】

襟部分には高級感のあるファーが施されており、スタイルに華やかさを加えます。



【ダブルブレストデザイン】

ダブルブレストのデザインは、クラシックで洗練された印象を与え、さまざまなシーンで活躍します。



- 色: ベージュ

- 素材: ウール、アンゴラ

- 襟素材: ファー

- デザイン: ダブルブレスト

- ボタン数: 6つ

- スタイル: ミディ丈



【サイズ】

肩幅39cm

袖丈59cm

胸囲44cm

着丈74cm

※素人による平置き採寸ですので、誤差はご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ベージュ

ウールコート

ファー襟

ダブルブレスト